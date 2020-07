Rifiuti: interdittive antimafia a tre aziende alessandrine

Nei mesi di giugno e luglio il prefetto di Alessandria Iginio Olita ha adottato 3 interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende con sede a Castelnuovo Scrivia, operanti nel settore dei rifiuti. Fanno capo - come si legge in una nota di Palazzo Ghilini - a un'unica famiglia di imprenditori condannati in secondo grado dalla Corte di Appello di Cagliari per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.