Coronavirus: un decesso e 6 nuovi casi in Piemonte

Un decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno al momento registrati nella giornata di oggi. Il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid. Il totale complessivo è ora di 4.112 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 677 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 396 Cuneo, 368 Novara, 1.815 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono 1.053 gli attualmente positivi in Piemonte, 5 in meno rispetto a ieri. Sono invece 31.504, 6 in più rispetto a ieri, le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, invariati rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 180 (dieci rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 864, 8 in meno rispetto a ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 450.251, di cui 246.744 risultati negativi.