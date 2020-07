Moncalieri, frizioni dem

Dicono che… il clima nel centrosinistra di Moncalieri non sia esattamente idilliaco. Nella quinta città del Piemonte, che andrà al voto in autunno, pare volino già gli stracci tra alcuni candidati. In particolare, nei giorni scorsi, Cesare Durazzo, in lista col Pd e molto vicino al sindaco Paolo Montagna, avrebbe fatto il diavolo a quattro dopo che gli è stata negata la possibilità di svolgere un incontro elettorale in un locale pubblico. Sono seguiti messaggi roventi sulle chat di whatsapp e sulle caselle di posta elettronica. Secondo qualche bene informato il suo obiettivo era di colpire l’attuale assessore a Istruzione e Patrimonio Giuseppe Messina, inviso allo stesso Montagna. L’intervento del Pd locale pare aver disinnescato una querelle potenzialmente esplosiva. Per ora.