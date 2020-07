Miroglio: vescovo Alba, disponibile a collaborare

"Garantire i diritti dei lavoratori sul fronte dell'occupazione e della sopravvivenza economica". E' l'appello che il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, ha rivolto alla famiglia Miroglio, a istituzioni locali e associazioni imprenditoriali del territorio a seguito dell'annunciata messa in stato di liquidazione della Stamperia di Govone. Esprimendo "solidarietà e vicinanza" ai 151 dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro, il vescovo di Alba, in una nota, si è detto disponibile a incontrare nei prossimi giorni una delegazione dei dipendenti Miroglio per ascoltare le loro ragioni, e a fare quanto è possibile perché si arrivi a una soluzione equa e dignitosa della vicenda.