Torino: in arrivo aree pedonali sperimentali in 11 vie

Nuove aree pedonali in 11 vie di Torino. È quanto stabilito da una delibera approvata oggi dalla Giunta comunale che dà il via alla sperimentazione fino a fine anno. In seguito, alla luce dei risultati raggiunti, sarà valutato se e per quali aree confermare la pedonalizzazione. "Il provvedimento - sottolinea l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra - consentirà di dare seguito alle richieste pervenute dai cittadini e dalle associazioni dei commercianti, permettendo la sperimentazione di soluzioni che agevolino un più ampio utilizzo degli spazi pubblici in condizioni di sicurezza e tutela della salute". Le vie interessate sono San Francesco da Paola, tra le vie Po e Des Ambrois e quest'ultima fra le vie Accademia Albertina e San Francesco da Paola, Fratelli Vasco, Musinè tra le vie Rivara e Corio, Vibò, da via Chiesa della Salute a via Vittoria escluse e da quest'ultima a via Bibiana, sempre escluse. E, ancora, via Mameli, via Lanino, via Borgo Dora tra le vie Andreis e Mameli e a nord di via Andreis, e via Andreis tra l'interno 18 e la carreggiata ovest di corso Giulio Cesare. Al via anche la pedonalizzazione dei controviali di corso Marconi, tra le vie Madama Cristina e Ormea, del viale centrale tra via Madama Cristina e corso Massimo D'Azeglio e di via Principe Tommaso tra le vie Silvio Pellico e Baretti. Inoltre sul lato ovest della carreggiata ovest di corso Massimo D'Azeglio, tra i corsi Marconi e Raffaello saranno realizzati nuovi stalli per parcheggi riservati ai residenti dalle 19.30 alle 8.