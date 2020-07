Covid & Gossip

Dicono che… nonostante i protocolli interni sulla sicurezza siano stati severissimi, la ripresa dei lavori di Palazzo Lascaris “in presenza”, dopo l’emergenza Covid, non sia stata esattamente inappuntabile. Mentre in aula, infatti, i consiglieri erano costretti a mantenere il distanziamento e la mascherina alla bocca per ridurre al minimo ogni rischio di contagio, durante l’ora d’aria non sono mancati gli assembramenti tra politici di ogni schieramento e gli stessi dipendenti. Tutti in visibile astinenza da un po’ di sano gossip. Ah quanto sono mancati quei capannelli.