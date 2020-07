Anarchici: incendio carcere Torino, condannato a 4 anni

Quattro anni di carcere è la condanna che il Tribunale di Torino ha inflitto a Marco Bolognino, anarchico, 52enne, processato per un incendio che divampò all'interno del perimetro del carcere delle Vallette nel corso di una manifestazione. L'episodio è del 10 febbraio 2019. Un gruppo di dimostranti si era radunato davanti al carcere per protesta contro gli arresti scattati in concomitanza con lo sgombero dell'Asilo, una casa occupata. Dal presidio furono stati scagliati petardi e bombe carta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Bolognino lanciò oltre le mura un razzo di segnalazione che cadde su una tettoia innescando le fiamme.