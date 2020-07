Coronavirus: in Piemonte + 8 contagi, 31 guariti e 3 morti

In Piemonte aumenta di 31 unità il numero dei guariti dal Coronavirus, +8 i contagi (7 asintomatici) mentre i decessi registrati oggi sono 3. I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 163 (-12), i pazienti in via di guarigione sono 818. Le persone in isolamento domiciliare sono 716. I tamponi diagnostici finora processati sono 456.932, di cui 250.230 risultati negativi.