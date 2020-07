Fase 3: Torino, riaprono il Borgo e la Rocca Medievale

Dopo la chiusura per l'emergenza Covid, il Borgo Medievale riapre al pubblico a partire da venerdì 17. Sarà dunque possibile tornare a visitare non solo l'area esterna lungo il Po ma anche la Rocca prenotando il proprio turno di ingresso sia di persona che da remoto evitando così i tempi di attesa in attuazione delle prescrizioni sul distanziamento fisico. Insieme alle visite tornano anche le attività didattiche per bambini e adulti, con laboratori dedicati ai temi, ai materiali e agli ambienti che caratterizzano il sito museale, prenotando on line o telefonicamente. Per garantire la sicurezza dei visitatori, l'accesso al Borgo avverrà da viale Virgilio con un percorso monodirezionale di ingresso-uscita segnalato in modo visibile e il personale garantirà il distanziamento evitando qualsiasi forma di assembramento. Inoltre per l'ingresso alla Rocca e per i laboratori al chiuso sono previste la misurazione della temperatura e l'obbligo dell'uso della mascherina e sono assicurate procedure di igienizzazione ripetute nel corso della giornata e di sanificazione periodica.