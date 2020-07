Pietra Ligure, estate in libertà e sicurezza

Scorci mozzafiato, passeggiate immersi nella macchia mediterranea, mare cristallino: a Pietra Ligure, cittadina della Riviera di Ponente, in Liguria, ti aspetta tutto questo e molto altro, per farti divertire e al tempo stesso rilassare, lasciando a casa lo stress. Questa sarà senz’altro un’estate diversa rispetto a quelle passate, ma nell’incantevole cittadina in provincia di Savona la sicurezza è la parola d’ordine; il rispetto meticoloso delle indicazioni per la tutela della salute non impediscono infatti di trascorrere le vacanze all’insegna della libertà, provando le numerose attività presenti nel calendario estivo “Pietra Family Experience”.

Se quello che stai cercando è un tipo di turismo “slow”, ma non sai scegliere tra mare e montagna, Pietra Ligure è la meta che fa per te; qui infatti potrai godere del meglio di entrambi i mondi grazie alle sue acque trasparenti, Bandiera Blu 2020, e alle escursioni nell’entroterra caratterizzate dagli scorci mozzafiato alla scoperta della natura incontaminata con il trekking “Pietra Aromatica” o la camminata lungo il sentiero del Fieno.

Per chi invece desidera scoprire la storia e le bellezze di Pietra Ligure è possibile esplorare i caruggi del centro storico, cuore pulsante della cittadina, con la passeggiata “Storie di Pietra”, per conoscere tutte le leggende del luogo tramandate di generazione in generazione, o il “Pria Tour”, itinerario culturale tra chiese, monumenti e angoli inediti pietresi.

Grazie ai tour gastronomici “Pietra Gourmet” e “Cene della Gastronomica” potrai invece assaggiare una “fetta” di Liguria, caratterizzata dalle ricette tradizionali realizzate con prodotti del territorio come il cappon magro o le trofie con pesto, patate e fagiolini.

Ma le attività non finisco qui, infatti potrai praticare yoga nella natura e il risveglio muscolare a contatto con i profumi del mare, rilassarti al Parco dell’Asinolla con gli asinelli e altri simpatici amici a quattro e a due zampe, oltre ad attività più avventurose come la mountain bike, lo snorkeling e il sup.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pietraforever.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail iat@comunepietraligure.it oppure recandosi presso la sede fisica in piazza Martiri della Libertà 29, aperta la domenica e il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.