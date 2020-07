Smat, Romano confermato presidente

L'assemblea dei soci di Smat (la società metropolitana che gestisce i servizi idrici a Torino), che ieri pomeriggio si è svolta presso il Centro di Risanamento delle Acque di Castiglione Torinese, ha indicato chi guiderà la società per i prossimi tre anni. Marco Ranieri è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato. Ingegnere idraulico e docente universitario, era stato nominato per la prima volta alla guida dell'azienda nel 2017. "Questa conferma rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dall'azienda ed è quindi frutto dell'impegno di tutta la squadra che mi ha affiancato in questi tre anni", ha dichiarato Ranieri. "Proseguiremo la nostra attività, in una logica di continuità, per portare avanti quanto previsto nel piano industriale recentemente approvato" ha aggiunto. L'assemblea ha rinnovato la fiducia anche a Paolo Romano che proseguirà la sua attività alla guida dell'azienda nel ruolo di presidente. "Ci aspetta un mandato molto impegnativo caratterizzato da un Piano Industriale che prevede la realizzazione di grandi opere infrastrutturali ed un investimento economico, altrettanto ambizioso, di oltre 400 milioni di euro. Attraverso il coinvolgimento e la condivisione di tutti i sindaci vogliamo migliorare la qualità del servizio con una maggiore organizzazione industriale della società ponendo, nel contempo, particolare attenzione all'utenza e i temi sociali emergenti. Inoltre con il nostro Centro Ricerche abbiamo sviluppato ed adottato tecnologie e processi innovativi che hanno contribuito ad uno sviluppo sostenibile" ha commentato con soddisfazione Romano. Gli altri componenti del consiglio d'amministrazione sono: Fabio Sessa, ingegnere, libero professionista, Serena Lancione, avvocato, direttrice della cuneese Bus Company e la new entry Cristina Tumiatti, manager esperto nel settore delle energie rinnovabili.