Comunali: Valenza, vicesindaco sarà candidato primo cittadino

Luca Ballerini, medico, 39 anni, attuale vicesindaco di Valenza nella giunta uscente guidata da Gianluca Barbero (centrosinistra) con un post su Facebook annuncia la candidatura a primo cittadino per le amministrative di settembre. "Negli ultimi mesi anche a causa di un profondo cambiamento causato dall'emergenza sanitaria, - scrive - ho riflettuto non solo su questa straordinaria esperienza amministrativa, ma su legami e valori, spesso inimmaginabili, che l’attività di un amministratore porta a generare e a vivere intensamente. La responsabilità verso la mia città e verso le persone che hanno sostenuto questa idea rappresentano il punto di partenza di questa decisione". Nei prossimi giorni sarà presentata la lista civica a sostegno della candidatura. Per la coalizione di centrodestra manca ancora l'ufficializzazione, ma il nome che circola è quello di Maurizio Oddone, attuale capogruppo Lega in consiglio.