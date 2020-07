Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 17 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 2.2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3681m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un nucleo fresco dal Nord-Europa incrementa l'instabilità tra pomeriggio e sera quando sono attesi rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Alpi e a seguire anche sulle zone pianeggianti del Piemonte e riviera ligure. Mattinata invece asciutta e con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Clima non caldo, nella media del periodo. Ventilazione modesta orientale, di direzione variabile in Liguria dove il mare sarà poco mosso sottocosta.