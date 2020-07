Torino: assestamento bilancio, più fondi a famiglie e imprese

Primo assestamento al Bilancio di previsione della Città di Torino con l'iscrizione di 130 milioni di euro di minori entrate ma senza tagliare i servizi e stanziando quasi 20 milioni per aiutare famiglie e imprese in difficoltà per l'emergenza Covid, con interventi a sostegno della casa, della scuola e sulla Tari. La delibera approvata dalla Giunta tiene conto delle minori entrate dovute agli effetti della pandemia e di quelle maggiori derivanti da finanziamenti statali per 63,5 milioni, parte della prima tanche di 3,5 miliardi del Decreto Rilancio per gli Enti Locali, e dai risparmi in quota capitale grazie alla sospensione e rinegoziazione di mutui e prestiti obbligazionari. "Non è una riduzione di spesa in termini di taglio ai servizi - precisa la sindaca Chiara Appendino - ma grazie a lavoro fatto in questi 4 anni sui conti e all'intervento del Governo non solo stiamo lavorando per garantire gli equilibri di bilancio ma il ruolo di accompagnamento e sviluppo della città che il Comune deve avere". In particolare vengono stanziati 5,7 milioni per le agevolazioni sulla Tari per le fasce più deboli e, per artigiani e commercianti, un primo stanziamento di 8 milioni a copertura delle riduzioni sulla tassa rifiuti. Viene diminuita poi di un punto percentuale l'Imu sui canoni di locazione a regime concordato e istituito un fondo di 300 mila euro per incentivare il mercato delle locazioni a canone concordato. Aumentano infine di 2,9 milioni gli stanziamenti per il funzionamento della macchina comunale, in particolare per i comparti socio-assistenziale e istruzione, fondi che si aggiungono ai 6,8 milioni stanziati nei giorni scorsi con una variazione di Bilancio per la riapertura in sicurezza delle scuole.