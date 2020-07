Università Torino, lavori Polo Grugliasco da primavera 2021

Partiranno nella primavera del 2021 i lavori per il nuovo polo Universitario di Grugliasco. Avranno un costo complessivo di circa 160 milioni di euro (con oltre 2,4 milioni di euro all'anno per la manutenzione e gestione) e dureranno tre anni. Il progetto è stato presentato, nell'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, dal presidente della banca Gian Maria Gros-Pietro, Stefano Geuna, rettore dell'Università degli Studi di Torino, Roberto Montà, sindaco di Grugliasco, Chiara Appendino, sindaca della Città Metropolitana, Andrea Tronzano, assessore Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte, Cristina Prandi, vice rettrice alla ricerca, Sandro Petruzzi, direttore Patrimonio, Edilizia e Logistica dell'Università di Torino e Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria di Intesa Sanpaolo. Il nuovo polo, che si estende su una superficie di 121.660 mq, comprenderà un complesso di edifici sostenibili integrati nell'ambiente circostante con edifici immersi nel verde e disposti secondo uno schema che permetta di distinguere le strutture didattiche dagli spazi destinati alla ricerca. Il nuovo Campus, che porterà a un significativo aumento della popolazione universitaria a Grugliasco dalle attuali 5.000 unità fino a oltre 10.000, prevede la realizzazione di attività di servizio con infrastrutture pubbliche connesse.

Il raggruppamento delle imprese affidatarie dei lavori formato da Itinera (capogruppo), Intesa Sanpaolo, Costruzioni Generali Gilardi, Euroimpianti e Semana, si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo Polo, della sua realizzazione, comprensiva dei lavori e delle forniture degli arredi, del finanziamento attraverso lo strumento della locazione finanziaria immobiliare in costruendo, della manutenzione e gestione dell'opera per un periodo di 20 anni. "Con il Campus di Grugliasco - spiega Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino - e la nascita di un Polo Scientifico che raggruppa in una stessa area, Dipartimenti dalla vocazione scientifica complementare, Unito diventa motore di innovazione per il territorio realizzando il principale polo accademico interdisciplinare incentrato su formazione e ricerca. Il progetto genererà un conseguente effetto di attrazione per imprese, industria, agenzie territoriali e principali stakeholders, realizzando così l'impegno con il mondo produttivo sui temi legati alla sostenibilità ambientale a lungo termine". "È un'opera che non solo finanziamo, ma finanziamo con orgoglio - afferma Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria di Intesa Sanpaolo - consapevoli delle ricadute positive che potrà avere sul territorio. Fondamentale, dal nostro punto di vista, sarà il coinvolgimento di imprese e startup per un legame forte e virtuoso tra ricerca e tessuto produttivo. In Piemonte l'agroalimentare genera oltre 5 miliardi di euro di valore aggiunto, circa l'8% del settore e i green jobs occupano 260.000 persone, il 14% del totale, con sbocchi professionali in forte crescita. La maggiore disponibilità di esperti qualificati non potrà che avvantaggiare la Regione". "Il nuovo polo universitario rappresenta per la Grugliasco una ulteriore occasione di sviluppo - afferma il sindaco di Grugliasco Roberto Montà - Atenei, Regione Piemonte, progettisti, imprese, personale accademico, associazioni degli imprenditori e, naturalmente, Comune di Grugliasco, tutti uniti per realizzare l'obiettivo di un insediamento di eccellenza". "La Città della Scienza di Grugliasco - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - sarà un fiore all'occhiello per il nostro territorio che vuole diventare un punto di riferimento universitario internazionale e che ha candidato Torino ad ospitare anche le Universiadi del 2025. Desideriamo fare del Piemonte una grande cittadella universitaria diffusa, pronta ad accogliere studenti di ogni parte del mondo in modo competitivo sia sul piano dell'offerta formativa che dei servizi a loro dedicati. E il Campus di Grugliasco è un esempio positivo del modo in cui la sinergia tra il pubblico e il privato può dare nuove opportunità di sviluppo". "La realizzazione a Grugliasco di un nuovo polo universitario - aggiunge Chiara Appendino, sindaca della Città Metropolitana - è coerente con le strategie di sviluppo della Città metropolitana, che da tempo opera per creare relazioni virtuose fra sostegno all'innovazione, alla formazione e all'istruzione dei cittadini. E un progetto importante e ambizioso non solo perché prevede un rilevante ampliamento e ammodernamento dell'insediamento esistente, ma soprattutto perché contribuirà a favorire lo sviluppo economico e sociale, la mobilità sostenibile".