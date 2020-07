Ubi-Intesa: Gros-Pietro, vogliamo creare protagonista finanza

"La nostra offerta è quella di creare un protagonista del mondo del finanziamento ancora più grande di quanto non sia già oggi Intesa Sanpaolo. Questo è necessario perché anche nel campo finanziario le tecnologie stanno entrando in modo rilevante e richiedono grandi investimenti anche in persone e in conoscenza. L'Italia merita operatori di questo livello e soprattutto noi possiamo di poter offrire questi servizi nei territori dove opera Ubi". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, sull'offerta per Ubi.