Torino: ex Galoppatoio parco del Meisino, partono lavori

Al via all'ex Galoppatoio militare nel Parco del Meisino i lavori, che dureranno circa un mese, per la riqualificazione del primo lotto da circa 20 mila metri quadri che potrà essere aperto al pubblico. Gli interventi prevedono il ripristino della viabilità interna e il raccordo con l'esistente ciclopista del parco, l'apertura di varchi nella vecchia recinzione, l'eliminazione di strutture in legno pericolanti che erano utilizzate per l'addestramento e l'allenamento con i cavalli. Inoltre sarà realizzata una recinzione leggera di tipo naturalistico che proteggerà il secondo lotto, quello a bordo fiume, una zona ricca di vegetazione spontanea e aree umide e popolata da molti uccelli. La recinzione consentirà anche di separare l'area da riaprire dal terzo lotto, ossia la parte edificata che comprende una cascina e le stalle. I primi interventi all'ex Galoppatoio, lo scorso autunno, avevano riguardato il patrimonio arboreo con l'eliminazione di un'ottantina di piante potenzialmente pericolose.