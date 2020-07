Confagricoltura, contrari all'impianto di biometano a Caluso

Confagricoltura Torino esprime posizione contraria alla costruzione dell'impianto di biometano che dovrebbe sorgere nel territorio di Caluso, provincia di Torino. Si tratta di un centro per il recupero dei rifiuti organici domestici, con una capacità di circa 55.000 tonnellate all'anno, pari alla metà della quantità prodotta dall'intera Città Metropolitana di Torino. "Considerando che la frazione organica del rifiuto solido urbano (Forsu) prodotta dall'intero territorio torinese è di circa 133.000 tonnellate all'anno e che la maggior parte viene acquisita dall'Acea di Pinerolo, che tra l'altro aumenterà la sua capacità a 90.000 tonnellate all'anno, e che sul territorio non sono presenti altri impianti simili, appare evidente come i rifiuti trattati dal nuovo impianto proverranno prevalentemente da altre province o da altre regioni italiane", spiega in una nota l'associazione. "Confagricoltura - dichiara il direttore dell'organizzazione Ercole Zuccaro - ha effettuato un'analisi tecnica della situazione con gli agricoltori del territorio, confrontandosi con le popolazioni locali e con le amministrazioni comunali della zona: pur riconoscendo la validità della soluzione, che punta alla valorizzazione del rifiuto, siamo contrari all'individuazione del sito in quanto presenta una serie di fattori estremamente negativi per il territorio, l’attività agricola e l'ambiente rurale".