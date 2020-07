Vercelli: centro storico, più controlli anti-vandali

Nel fine settimana a Vercelli ci sarà un'intensificazione dei servizi di vigilanza delle forze di polizia e della polizia locale, al fine di limitare i disagi ai residenti del centro storico dopo le proteste e le raccolte di firme per atti di vandalismo e schiamazzi negli scorsi weekend. Lo ha disposto il prefetto Francesco Garsia al termine dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Durante la riunione, a cui hanno preso parte anche il sindaco Andrea Corsaro, i rappresentanti di carabinieri, polizia, vigili urbani, guardia di finanza e referenti dei comitati, è stata evidenziata l'utilità del potenziamento delle telecamere di videosorveglianza nelle aree centrali più interessate dal fenomeno; inoltre è stata ribadita la necessità della collaborazione dei gestori dei locali. L'invito del Comitato è stato quello di rendere inutilizzabili, alla chiusura dei bar, tavolini, sedie e altri arredi. Nell'ultimo fine settimana sono state date 7 multe, di cui 4 per il possesso di vetro al di fuori dei dehors dei bar, e 3 a persone sorprese a urinare per strada.