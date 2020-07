PALAZZO CIVICO

Il Covid non prosciuga le casse, Appendino scongiura il default

Il "buco" per minori entrate da tasse e tributi è di 130 milioni, decisamente meglio dei 240 paventati durante il lockdown. A compensarlo ci pensano gli aiuti del Governo e i risparmi generati dalla rimodulazione dei mutui. Ma attenzione a cantare vittoria

Da Palazzo Civico ammettono: “Adesso siamo un po’ più tranquilli”. E in effetti le ricadute del lockdown e relativa crisi economica sul Comune di Torino sono state decisamente meno pesanti di quanto avevano previsto sindaca e i dirigenti addetti ai conti. Anzi, a guardare il rapporto tra minori entrate da tasse e tributi e i contributi straordinari arrivati dal Governo cui si aggiungono le operazioni condotte sul fronte della rinegoziazione dei mutui il capoluogo potrebbe addirittura essere riuscito a uscire indenne dal ciclone coronavirus, almeno dal punto di vista dei conti (Tabella).

Questa mattina la giunta ha approvato un primo assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022: operazione da considerare propedeutica alla verifica della salvaguardia degli equilibri, che il decreto Rilancio ha posticipato al 30 settembre. Le minori entrate ammontano complessivamente a 130 milioni, un “buco” decisamente inferiore alle attese giacché in un primo tempo era stimato addirittura tra i 200 e i 240 milioni. In parte verrà coperto dai contributi straordinari stanziati dallo Stato centrale che ha messo a disposizione un fondo da 3,5 miliardi di cui 63,6 milioni circa destinati a Torino. A questi si aggiungono le minori spese derivanti dalla sospensione della quota capitale sui mutui che consente per quest’anno un risparmio di oltre 50 milioni, la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per altri 23,8 milioni e infine il risparmio sui servizi educativi (refezione e trasporti in primis) derivante dalla chiusura di scuole e asili. Complessivamente le minori spese si attestano intorno agli 86,4 milioni che, sommati ai 63,6 milioni di entrate straordinarie bastano e avanzano per coprire quei 130 milioni di minori entrati da tasse e tributi. L’avanzo, appunto, quasi 20 milioni, per il momento è stato accantonato per agevolazioni alle famiglie e imprese, riduzione dell’Imu per i canoni concordati, personale dei servizi educativi e sociali e una serie di altre voci minori.

Insomma, Chiara Appendino può tirare un sospiro di sollievo, ma attenzione a cantare vittoria: con l’autunno e la crisi economica che continuerà a picchiare duro i conti di via Milano potrebbero andare di nuovo in sofferenza. Per questo l’assessore al Bilancio Sergio Rolando è tornato a chiedere maggiori fondi per i Comuni. “Nell’ambito dei tavoli nazionali è stato ribadito che i fondi fino ad ora stanziati per far fronte alle minori entrate previste nell’esercizio in corso potrebbero, con ogni probabilità, risultare insufficienti” dice l’uomo dei numeri di Palazzo civico. Il quale ricorda inoltre che “si rimane in attesa di ulteriori provvedimenti normativi, sia di tipo generale, sia su materie specifiche come l’imposta di soggiorno, in corso di preparazione e da adottare progressivamente in relazione all’evolversi della situazione generale”.