DISCORDIA ISTITUZIONALE

La Lega stoppa Chiorino: "Giù le mani dalle Province"

Dopo il blitz con cui ha strappato la formazione professionale alla Città Metropolitana di Torino, scoppia il caso in Regione. Il consigliere Lanzo: "Non possiamo essere autonomisti a Roma e accentratori a casa nostra". Anche gli altri enti intermedi critici

Se non è un accerchiamento poco ci manca. Non solo Chiara Appendino si è ribellata alla decisione della Regione di avocare a sé le deleghe della formazione professionale, “scippandole” di fatto alla Città metropolitana. Anche le altre province del Piemonte sono in trincea e pure all’interno della maggioranza a Palazzo Lascaris c’è chi vuole vederci chiaro e chiede una discussione supplementare sull’argomento. Il rischio è che si svuoti ulteriormente un ente che già agonizza da quando è stata approvata la riforma Delrio: tenuto in vita dopo la bocciatura del referendum costituzionale di Matteo Renzi, ma senza soldi né competenze per portare avanti le cosiddette politiche di area vasta. Un ectoplasma istituzionale.

A estromettere la Città metropolitana dalla gestione della formazione è stata l’assessora all’Istruzione Elena Chiorino, di Fratelli d’Italia, che ad Appendino ieri ha risposto che sì, riprendersi quella delega è nel suo diritto, chiudendo solo apparentemente la discussione. Già perché se l’istinto accentratore è nel dna di FdI, il primo azionista del centrodestra, la Lega, è su posizioni diametralmente opposte. “Abbiamo sempre sostenuto i principi dell’autonomia e della valorizzazione degli enti locali – afferma il consigliere Riccardo Lanzo, presidente in pectore della commissione Autonomia che presto aprirà i lavori –. La Regione deve fare leggi, occuparsi di programmazione e pianificazione, mentre Comuni e Province devono avere in mano le deleghe operative” afferma l’esponente leghista.

Non è un mistero, d’altronde, che ancora durante il governo gialloverde la Lega stesse lavorando a una riforma istituzionale che consentisse alle province di rinascere così com’erano prima della legge Delrio, a partire dall’elezione diretta del presidente. Un progetto poi naufragato sotto i litri di mojito al Papeete.

“In questa partita Province e Città metropolitana sono dalla stessa parte” afferma Paolo Lanfranco, Lega, presidente della Provincia di Asti, a capo della Consulta per le Aree vaste di Anci. A loro la formazione era già stata portata via, solo Torino era riuscita a mantenerla grazie a un accordo con piazza Castello, almeno fino all’ultimo blitz della Chiorino. “Questa accelerazione ci ha preoccupato – prosegue Lanfranco – perché potrebbe essere la sentina di una volontà accentratrice che peraltro va in direzione opposta rispetto a quel che chiedono i sindaci”. Il Governo intanto è alle prese con una riforma che superi la Delrio e restituisca risorse e funzioni alle province, “riesumando il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione”.