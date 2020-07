Tav: protesta nella notte in Val Susa, denunciati 20 No Tav

Venti manifestanti No Tav sono stati identificati e denunciati dalla Questura di Torino per le proteste della scorsa notte in Val Susa; altri sono in corso di identificazione. Alla manifestazione hanno preso parte circa 150 persone. Alcuni, travisati, hanno cercato di danneggiare il cancello che impedisce di avvicinarsi al cantiere della Torino-Lione, altri hanno lanciato pietre e artifizi in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto col lancio di alcuni lacrimogeni. Nessuno è rimasto ferito.