Scuola: Azzolina, stiamo cercando nuovi spazi

"Stiamo cercando anche altri spazi, stiamo firmando con il ministro Dario Franceschini un protocollo che permetta di utilizzare spazi negli archivi, nelle biblioteche, nei musei, nei cinema, nei teatri, nei luoghi di cultura. Stiamo cercando anche altri spazi in edifici scolastici che erano stati dimessi e che possono essere ancora utilizzati". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, questa mattina a Torino per partecipare al Tavolo regionale per la ripartenza della scuola. "Stiamo acquistando banchi nuovi, singoli, che permettono di avere più spazio all'interno delle attuali aule - ha aggiunto - è un investimento importante anche di modernizzazione degli arredi. Stiamo provando a fare investimenti che restino nel tempo, i banchi oggi ci servono a distanziare, domani ci serviranno ad avvicinare gli alunni e a permettere nuove forme di didattica".