Torino: Lo Russo (Pd), rilancio centro passa da mobilità

"Vedremo se almeno stavolta si tratta di un provvedimento corredato da studi tecnici e scientifici che dimostrano la riduzione di emissioni da traffico veicolare su scala cittadina e non solo in centro e si configura quindi come provvedimento che contrasta l'inquinamento atmosferico, vedremo cosa intendono per mettere il pedaggio per entrare. Insomma, vedremo questo ennesimo annuncio cosa si trascina dietro ". Così il capogruppo Pd in Comune, Stefano Lo Russo, commenta il nuovo modello di Ztl annunciato dall'amministrazione. Per Lo Russo "il tema del centro città è molto serio e le parole chiave per invertire il declino sono accessibilità e pedonalizzazioni. Per me - precisa - il centro deve diventare un centro commerciale naturale che vive in tutte le fasce orarie, con tante aree pedonali e accessibile da tutti". Per questo, afferma, "ci si deve poter arrivare, poter parcheggiare l'auto e girarlo a piedi in sicurezza, occorre rivedere e potenziare la rete di trasporto pubblico, realizzare vere ciclabili e riprendere le politiche tese a togliere progressivamente la sosta in superficie attraverso il potenziamento e la realizzazione dei parcheggi in struttura, accompagnando questo processo con un piano integrato di pedonalizzazioni sul modello di via Lagrange. Il rilancio del centro - conclude - passa dall'integrazione di queste politiche di mobilità".