Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, domenica 19 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3996m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione che si rinforza gradualmente, favorendo una bella giornata estiva sul Nordovest. Cieli in larga parte poco nuvolosi, con qualche addensamento limitato alle zone alpine con isolati fenomeni sui settori marittimi. Clima estivo, temperature diurne in Valpadana prossime o poco superiori ai 30°C. In riviera ligure ventilazione marittima e valori inferiori, sui 26-27°C, con mare poco mosso.