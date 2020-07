Tav: Gallo (Pd), ancora episodi molto gravi in Val di Susa

"Ancora una volta si è verificato un episodio molto grave in Val di Susa. Il Gruppo del Partito Democratico condanna con fermezza questi comportamenti inqualificabili e violenti e esprime tutta la propria solidarietà alle forze dell'ordine attaccate. La Tav è un'opera fondamentale che deve essere realizzata per il rilancio dei nostri territori e del nostro Paese". Lo afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo, a proposito delle tensioni di ieri attorno al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte.