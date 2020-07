Vercelli: direttore Malattie infettive cittadino onorario

Silvio Borrè, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Asl di Vercelli, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del capoluogo eusebiano. L'annuncio è stato dato dal sindaco Andrea Corsaro nel corso di "Bentornata Vercelli", la serata con cui l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare medici, infermieri, fondazioni e benefattori che si sono prodigati durante l'emergenza coronavirus. La cittadinanza a Borrè, in prima linea fin dall'arrivo del paziente “uno” affetto da covid all'ospedale Sant'Andrea, è stata deliberata in giunta. "Lei ha dormito e mangiato in ospedale in quei terribili giorni - ha detto Corsaro - e per questo è, in pratica, già vercellese. Ma noi vogliamo dare un segno di stima e riconoscenza da parte dell'intera città per quanto ha fatto con abnegazione, impegno e amore". L'annuncio è stato dato sul palcoscenico alla presenza del prefetto Francesco Garsia e del consigliere regionale Alessandro Stecco. Borrè si aggiunge ad altre prestigiose personalità che in passato hanno avuto la cittadinanza onoraria di Vercelli, tra cui Piero Angela, Rita Levi Montalcini e Liliana Segre.