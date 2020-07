No Tav, nuova azione nella notte

Nuova azione al cantiere della Tav, questa notte al termine delle tre giornate di lotta cominciate venerdì. L'azione, a cui, secondo gli investigatori sarebbe stata coordinata da Askatasuna, è partita dai Mulini Occupati e si è sviluppata sul ponte del torrente Clarea. A quanto di apprende, infatti, la Digos di Torino avrebbe riconosciuto 5 militanti di Askatasuna che verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell'autorità e sanzionati per violazione delle leggi regionali sui fuochi appiccati in aree boschive. Altri disordini si erano verificati già nella tarda serata di venerdì e sabato pomeriggio in occasione della "passeggiata" al cantiere. Intanto, su Fb i No Tav hanno scritto "continuano in grande stile i festeggiamenti per il primo mese del Presidio permanente dei Mulini. Battitura e falò sui cancelli dell'allargamento. NoTav fino alla vittoria".