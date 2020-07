Tav: Ricca (Lega), basta con le violenze dei centri sociali

"Ogni raduno No Tav è una garanzia di violenza contro le forze dell'ordine e assalti con pietre e bombe carta contro il cantiere dell'alta velocità. Una chiara strategia di violenze che si ripete costantemente e trova, anche nella politica, numerosi solidali sempre pronti a minimizzare la furia criminale che si abbatta contro gli uomini e le donne in divisa che prestano servizio in valle". L'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, commenta così, in una nota, l'ultimo assalto No Tav al cantiere della Torino-Lione. "E' ora di dire basta a questi gesti sconsiderati dei centri sociali e di condannare fermamente anche le posizioni pilatesche e minimizzanti di certa politica No Tav di palazzo - aggiunge l'esponente del Carroccio -. Dobbiamo partire dal presupposto che chi non condanna questi assalti è un complice degli assalti stessi. La Tav si farà, si mettano tutti l'animo in pace. Le azioni di guerriglia, intanto, vanno perseguire penalmente con durezza"