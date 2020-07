Tav: Cassazione, no servizi sociali per militante No-Tav

Bocciata dalla Cassazione l'istanza del militante No-Tav Luca Abbà di poter accedere all'affidamento in prova ai servizi sociali o alla detenzione domiciliare. Con una sentenza depositata oggi, la prima sezione penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso della difesa di Abbà, confermando quindi la decisione del tribunale di sorveglianza di Torino che, nel settembre scorso, aveva respinto la medesima richiesta e ammesso invece il condannato al regime di semilibertà, relativo all'esecuzione della pena di un anno per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nel 2009. Secondo i giudici torinesi "solo la semilibertà - si ricorda nella sentenza della Cassazione - risultava nella specie applicabile, in ragione delle sue modalità di esecuzione che erano in grado di contemperare le esigenze di lavoro e rieducative con quelle special-preventive".