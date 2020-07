'Ndrangheta: Novara, interdittive a 3 ditte servizi ambiente

Tre aziende di servizi ambientali sospettate di infiltrazioni della 'ndrangheta sono state colpite da altrettante misure interdittive assunte dal prefetto di Novara Pasquale Antonio Gioffrè. Le indagini hanno permesso di ricostruire gli stretti legami parentali esistenti tra i componenti delle compagini aziendali, tutte legate da una regia familiare concretamente riconducibile a una persona residente a Novara già stata condannata in via definitiva a 6 anni per i suoi legami con una famiglia 'ndranghetista.