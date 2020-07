Fondazione Torino Musei cerca direttore per Palazzo Madama

La Fondazione Torino Musei ha avviato una selezione non vincolante per la direzione di Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica di Torino. L'avviso intende sollecitare e raccogliere manifestazioni di interesse da parte di persone qualificate, in possesso dei requisiti richiesti. Le candidature dovranno pervenire non oltre le 24 del 14 settembre 2020, al link https://iolavoronelpubblico.it/bandi/ftm_dpm.

Il nuovo direttore, oltre al compito di provvedere allo studio, alla cura, alla gestione e alla valorizzazione delle collezioni permanenti del museo, è chiamato a rafforzare il rapporto tra il museo e il proprio pubblico con attenzione al tema dell'accessibilità culturale, promuovere iniziative, attività e attuare un programma di esposizioni temporanee volte sia a incrementare l'affluenza sia a raggiungere nuove tipologie di pubblico, garantendo sia la correttezza scientifica sia l'approccio divulgativo. Dovrà inoltre rafforzare il rapporto del museo con il territorio e la Città di Torino, con musei ed enti nazionali e internazionali, sia sul piano delle attività espositive sia sul piano della ricerca scientifica, oltre che incrementare l'attività di fundraising e sviluppare nuove modalità di fruizione digitale del museo e del suo patrimonio artistico. Situato in piazza Castello, nel cuore di Torino, Palazzo Madama, sito patrimonio dell'Unesco, è uno degli edifici monumentali più rappresentativi del Piemonte. Dal 1934 ospita le collezioni di arte antica del Museo Civico, creato nel 1861, che comprende oltre 70mila opere databili dall'alto medioevo al barocco. Capolavori come il Ritratto d'uomo di Antonello da Messina, le Ore di Torino-Milano, l'unico manoscritto al mondo con miniature di Jan Van Eyck. Al secondo piano del museo le Arti Decorative con una delle collezioni più ricche d'Europa: il Vaso Medici, i capolavori Meissen e le importanti raccolte di tessuti, vetri dorati e avori.