Torino: Parlacino (Lega) da oggi in Sala Rossa

In apertura della seduta odierna, il Consiglio comunale ha approvato la delibera che sancisce l'ingresso in Sala Rossa di Francesca Parlacino, in sostituzione del dimissionario Alberto Morano.

Nel 2016, la nuova consigliera era stata candidata nella lista Lega Nord Piemont Salvini, risultando, con 704 preferenze personali la prima dei non eletti nella coalizione che aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Alberto Morano.

Francesca Parlacino, nel suo primo intervento come componente della Sala Rossa, ha ringraziato i consiglieri e consigliere per l’accoglienza, sostenendo che “sarà possibile fare un buon lavoro insieme” ed “augurando ogni bene al suo predecessore”.