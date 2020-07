DISCORDIA ISTITUZIONALE

La Regione apre ai sindaci "furbetti"

Dopo le anomalie nelle autocertificazioni sul bando della Legge 18, l'assessore Gabusi chiederà ai primi cittadini di "verificare bene cos'hanno dichiarato". Ma attenzione, perché gli esclusi minacciano l'impugnazione e il ricorso al Tar

Nessuna intenzione di bloccare l’iter per l’erogazione dei 13 milioni di euro ai piccoli Comuni del Piemonte, piuttosto una missiva in cui la Regione chiederà ai sindaci una sorta di “esame di coscienza”. Dopo la pubblicazione della graduatoria relativa al bando della Legge 18 – cofinanziamento regionale per lavori di manutenzione straordinaria delle strade, illuminazione pubblica, ristrutturazione di edifici comunali – in più d’un municipio tecnici e politici hanno sollevato il sopracciglio per la disinvoltura con cui qualcuno ha gestito l’autocertificazione, affermando di avere un progetto esecutivo già pronto e quindi immediatamente cantierabile, condizione che ha consentito loro di ottenere un punteggio maggiore e quindi di scalare le posizioni in classifica. C’è però chi se ne è accorto e ha protestato, anche formalmente (Leggi la lettera).

Delle 1.068 domande di cofinanziamento ne sono state approvate 296 e ora chi è rimasto fuori dai contributi regionali protesta contro quelli che vengono definiti i “furbetti del bando”.

Lo scorso 3 luglio il sindaco di Ornavasso (Vco) Filippo Cigala Fulgosi ha scritto alla Regione per chiedere una “verifica urgente dell’istruttoria e la conseguente revisione della graduatoria in autotutela”. La tesi è che l’esito della gara pubblica sia viziata da “inesatte attestazioni fornite da diversi enti locali in relazione al livello di progettualità dell’intervento disponibile”. In sostanza, spiega il sindaco “molti Comuni ammessi a contributo hanno presentato la relativa domanda dichiarando di disporre di un progetto esecutivo, mentre il livello di progettazione era assai meno avanzato e, pertanto, beneficiando del punteggio massimo previsto dai criteri del bando”. Nella missiva, a titolo d’esempio, vengono citati decine e decine di Comuni che con disinvoltura hanno compilato la domanda on line, sfruttando il fatto che la Regione non chiedesse di allegare atti ufficiali a supporto. Insomma, le risorse in questo caso vengono elargite sulla fiducia e a quanto pare ci sarebbe chi ci ha marciato su.

Il sindaco di Ornavasso ha chiesto chiaramente l’immediata sospensione dell’efficacia della graduatoria arrivando a paventare l’impugnazione del bando. Ma di tornare indietro la Regione, come detto, non ha intenzione, almeno per ora. “Non possiamo dire che vogliamo semplificare e poi ci blocchiamo dietro a queste cose” spiega l’assessore Marco Gabusi. Di qui la soluzione: “In questi giorni manderemo una lettera a tutti i sindaci chiedendo loro di verificare bene gli atti approvati e le dichiarazioni inserite nel bando”. Insomma, chi ha sbagliato confessi. E in assenza di rei confessi? Ornavasso (e non solo) è pronto a rivolgersi al Tar. E così altro che semplificazione, il bando rischia di finire contro il muro della giustizia amministrativa.