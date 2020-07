Si allontana da casa di riposo, ritrovato nei boschi

E' stato rintracciato ieri pomeriggio dai carabinieri nei boschi dell'astigiano, in stato confusionale ma complessivamente in buone condizioni il 74enne che in mattinata si era allontanato dalla casa di riposo in cui è ospite da diversi anni per fare una passeggiata e non era più rientrato. A dare l'allarme era stata la stessa casa di riposo che non lo ha visto tornare a pranzo. Ai carabinieri il 74enne ha raccontato di essere andato nel bosco, poco distante dalla struttura che lo ospita, per raccogliere delle piante ma di essere inciampato e caduto non riuscendo più ad alzarsi e a richiedere aiuto.