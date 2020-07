Costringono giovane a prostituirsi, arrestati dai carabinieri

La costringevano a prostituirsi per pagare vitto e alloggio, ovvero mille euro al mese. A tenere in scacco una ragazza di 23 anni di origini romene due suoi connazionali, un uomo di 31 e una donna di 25, genitori di due bambini, residenti a Montà (Cuneo). La coppia dall'agosto 2019 si era organizzata per sfruttare la ragazza, che ogni giorno veniva accompagnata e costretta a "lavorare" dall'uomo sulla statale che da Poirino porta a Carmagnola (Torino). Lo sfruttatore, parcheggiato nelle vicinanze, veniva avvisato via cellulare dalla 23enne dell'arrivo dei clienti, mentre la moglie, a fine giornata, teneva la contabilità. A rovinare i piani della coppia è stato un cliente, che ha accolto le richieste di aiuto della ragazza ospitandola lo scorso febbraio nella sua casa a Carmagnola. Dopo alcuni giorni l'uomo è stato rintracciato dalla coppia, che si è presentata con un altro loro connazionale ed è stato rapinato di 300 euro, risarcimento dei guadagni persi. La vittima dell'estorsione ha raccontato quanto avvenuto ai carabinieri, tralasciando in un primo momento il movente. Durante le indagini i militari hanno scoperto cosa si nascondeva dietro la rapina e che il salvatore della ragazza doveva dare altro denaro agli sfruttatori. I carabinieri Moncalieri e di Carmagnola, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti e del sostituto procuratore Davide Lucignani, hanno arrestato marito, moglie e una terza persona. I due uomini sono finiti in carcere ad Asti, mentre la donna agli arresti domiciliari per permetterle di accudire i figli.