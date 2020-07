Piemonte: elezione Nicco convalidata, era ferma causa Covid

Il Consiglio regionale del Piemonte ha completato oggi la procedura di convalida dell'elezione di Davide Nicco, proclamato consigliere il 14 gennaio. L'iter, che prevede dopo la proclamazione l'intervento della Giunta per le Elezioni allo scopo di verificare che non ci siano cause di ineleggibilità, era stata interrotta a causa del lockdown legato all'emergenza Covid-19. Nicco è entrato in Consiglio regionale al posto dell'ex consigliere e assessore Roberto Rosso. Ex sindaco di Villastellone (Torino) e commercialista, era infatti il primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia. Rosso aveva dato le dimissioni dopo essere stato arrestato con l'accusa di voto si scambio politico-mafioso per cui è attualmente a processo.