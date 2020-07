RECOVERY FUND

"Regioni centrali per i fondi Ue"

Per Vietti, ex parlamentare torinese e vicepresidente del Csm, oggi numero uno dell'Anfir "bisogna festeggiare" l'accordo raggiunto a Bruxelles. "Impegno per portare i progetti all'Europa"

“Possiamo innanzitutto festeggiare questa buona notizia, per questi fondi, che in un orizzonte temporale medio arriveranno anche al nostro Paese. È una bella prova che l’Europa dà, non solo economica, ma anche politica”. Ad affermarlo è Michele Vietti, già parlamentare e vicepresidente del Csm, oggi presidente dell’Anfir, l’associazione che raggruppa le società finanziarie regionali di cui fa parte Finpiemonte, al webinar su Recovery Fund e la sfida delle procedure per i finanziamenti di Competere.eu.

Lo stesso Vietti, a lungo uomo forte dell’Udc a Torino, auspica un ruolo centrale delle Regioni per intercettare i fondi europei. “Per reggere il passo di questa sfida di risorse così ingenti – ha proseguito – dobbiamo semplificare e standardizzare le regole e questo è un ruolo a cui Anfir si candida: non può esserci uno schema diverso a ogni passaggio di regione. Il governo, ma anche le Regioni e le finanziarie devono dare un contributo per portare all’Europa i progetti. Sono stati evitati i veti, è vero, ma i finanziamenti non arrivano comunque, bensì con riforme strutturali, cioè con la capacità di scommettere sul futuro in termini veramente innovativi. Certamente un sistema Paese per essere attrattivo deve garantire anche tempi certi per la giustizia”.