Scuola: Torino investe 1,8 mln per adeguare nuovi spazi

Il Comune di Torino investirà 1 milione e 800 mila euro, con la copertura finanziaria del Pon (Programma Operativo nazionale del Miur) per l'adeguamento degli spazi e delle aule scolastiche negli istituti di proprietà del Comune necessari per la riapertura rispettando le norme anti-Covid. Gli interventi, in tutte le 8 circoscrizioni cittadine, sono stati approvati oggi con una delibera proposta dall'assessore all'Istruzione Di Martino. I lavori prevedono - spiega il Comune -. interventi "per l'adattamento funzionale degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule didattiche; la realizzazione di coperture per eliminare infiltrazioni d'acqua e relative impermeabilizzazioni; interventi su condotte interrate o sistemazione di aree esterne nell'ottica di restituire l'adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche attualmente interdette o fuori uso; sistemazione di aree esterne, di modo da renderle pienamente fruibili da parte dell'utenza scolastica. Prevista anche "la manutenzione straordinaria su componenti edili ed impiantistici dei servizi igienici, di modo da recuperarne la piena fruibilità" e il ripristino di porzioni di solai e facciate.