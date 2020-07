Confindustria: Alessandria; segnali negativi, come nel 2009

Aspettative degli industriali alessandrini negative, nel trimestre luglio-settembre. Lo confermano i risultati della 183a Indagine congiunturale trimestrale di Confindustria, che rileva le previsioni di 107 aziende associate (manifatturiere e servizi alla produzione). I principali indicatori si attestano su valori molto negativi che non si toccavano dal 2009 nel pieno della crisi economica. La redditività è a picco, gli investimenti sono depressi come da un quinquennio almeno non si rilevava, ugualmente per lo scarso utilizzo degli impianti, mentre torna a livelli da molto tempo non più visti anche il ritardo dei pagamenti. Gli andamenti previsti sono sostanzialmente in linea con quelli della precedente rilevazione e l'export registra un dato negativo ma stabile. Si tratta, però, per l'Alessandrino di aziende in molti casi fortemente votate a innovazione ed export. "Le caratteristiche giuste - sottolinea il presidente Maurizio Miglietta - per tornare a competere sui mercati. Quando le condizioni, globalmente, miglioreranno".