STATO-REGIONI

Idroelettrico, "quel decreto fa acqua da tutte le parti"

La Corte Costituzionale boccia l'obbligo di concedere il 60% dei canoni alle Province. Schiaffo al testo-bandiera della Lega. E la proposta di legge regionale torna in commissione - DOCUMENTO

Proprio nel giorno in cui la proposta di legge regionale sulle concessioni idroelettriche viene richiamata in aula per poi, bizzarramente, essere rispedita in commissione, la Consulta dichiara l’incostituzionalità degli articoli del decreto “Semplificazioni” del governo gialloverde sui quali poggia il testo annunciato dalla Lega in Piemonte come uno della traduzione in pratica dell’autonomia.

La Corte Costituzionale accogliendo il ricorso della Regione Toscana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11-quater del decreto 14 dicembre 2018, n° 135 “Semplificazioni”. In particolare, è stato dichiarato incostituzionale il passaggio che attribuisce alle Province e alle Città metropolitane il canone derivante dalla concessione di grandi derivazioni idroelettriche. Accogliendo le istanze avanzate dalla Toscana, la Corte ha da un lato stabilito la natura giuridica differente tra il canone demaniale di derivazione e il sovracanone di bacino imbrifero montano e dall’altro ha stabilito come, in omaggio alla competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato spetti la competenza di definire i principi fondamentali della materia mentre spetti alle Regioni il compito della normativa specifica di settore. Nel decreto, invece, si indicava il trasferimento alle Province interessate di “almeno il 60 per cento dei canoni”.

LEGGI QUI LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Solo una coincidenza quell’inatteso ritorno in commissione del testo-bandiera della Lega, sintetizzato a suo modo dal capogruppo Alberto Preioni con un roboante “ospedali e strutture pubbliche avranno la corrente gratis”? L’assessore Matteo Marnati spiega che il ritorno della proposta in commissione “era già stato concordato con la minoranza per consentire al Pd di presentare e discutere alcune proposte di modifica”, quanto al richiamo in aula, “lo avevo richiesto in un momento in cui era in atto un braccio di ferro con l’opposizione sull’Ominbus”. Sarà.

Certamente dopo la sentenza di oggi appare improbabile che tutto resti com’è, anche se è ancora Marnati a dire che “per noi non cambia nulla. Se qualche Regione vuole trasferire meno del 60% faccia pure, noi restiamo su quella cifra”.

Ben diversa la reazione di chi da mesi avvertiva del rischio di incocciare proprio in un pronunciamento della Corte Costituzionale. “Eravamo stati facili profeti – ricorda il deputato del Pd Enrico Borghi – quando avevamo paventato la fragilità costituzionale del testo che la Lega ha voluto a tutti i costi imporre nel 2018 al Parlamento con voto di fiducia, e poi trasferire in legge regionale senza alcun reale confronto di merito in Regione Lombardia”. Ed è ancora il parlamentare piemontese a rimarcare come “quando abbiamo detto che con il decreto semplificazioni si creava un ginepraio giuridico che avrebbe avuto come unico risultato quello di bloccare il settore e penalizzare il territorio lo dicevamo a ragion veduta. Ora ne arrivano i primi effetti”. Per Borghi “alla luce del pronunciamento della Corte, appare evidente l’esigenza di una armonizzazione della normativa per togliere dal campo gli elementi di confusione che rischiano di penalizzare territori e comparto”.

Intanto il testo richiamato con urgenza in aula, con altrettanta rapidità ha fatto il percorso inverso. E la corrente, annunciata gratis dal capogruppo, per adesso ha fatto un cortocircuito in casa della Lega.