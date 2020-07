Regio: Appendino sentita come teste in procura a Torino

La sindaca di Torino Chiara Appendino è arrivata in procura a Torino per essere sentita dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal sostituto Elisa Buffa, come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda la gestione del Teatro Regio. Nell'inchiesta figurano indagati quattro persone tra cui l'ex sovrintendente William Graziosi.