Zanetta solo, Mattio in Compagnia

Dicono che… sia stato un asse tra Alberto Cirio e Riccardo Molinari, con il beneplacito di Fratelli d’Italia, a spalancare le porte della Compagnia di San Paolo al numero uno dei costruttori di Torino Antonio Mattio. E sarebbe stato proprio il leader piemontese della Lega a stoppare ogni velleità di Alberto Preioni, intenzionato fino a ieri a far passare l’ex senatore Valter Zanetta, l’animatore del referendum per la “secessione” del Vco dal Piemonte e relativa annessione alla Lombardia. Così questa mattina, a fronte dei 17 voti presi da Mattio, il povero Zanetta ha ottenuto un’unica preferenza: forse qualcuno a cui non avevano comunicato il cambio di programma.