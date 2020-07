Meteo: nubi in aumento con piogge

A Torino oggi, mercoledì 22 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 13.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4163m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: aria più umida occidentale lambisce il Nord Italia determinando maggior variabilità con possibilità di qualche temporale sparso in montagna e verso sera anche sulle vicine pianure piemontesi, con sconfinamenti non esclusi fino al ponente ligure. Temperature senza variazioni di rilievo, clima caldo e afoso. In Liguria mare poco mosso per venti deboli meridionali.