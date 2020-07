Sanità: sindaco Verbania, disservizi su prenotazioni ed esami

Il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, ha inviato al direttore generale dell'Asl del Vco Angelo Penna e all'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, per sollecitare un ritorno alla normalità su prenotazioni ed esami nel territorio. Nella missiva la prima cittadina sottolinea "nel faticoso e complicato ritorno alla normalità dei servizi sanitari le numerose segnalazioni di disservizio, con una carente risposta ai pazienti, in merito alla difficoltà di ottenere prenotazioni di esami e prestazioni, con l'impossibilità ad esempio di svolgere radiografie che non siano urgenti, anche per pazienti guariti dal Covid in alcuni casi, se non rivolgendosi alle strutture private convenzionate. Problematica nota e da risolvere, come già emerso in sede di conferenza dei Sindaci, come quella anche della piena ripresa delle attività dei Distretti Sanitari. Chiedo, anche a nome dei molti cittadini che mi hanno segnalato questa situazione critica - scrive ancora Marchionini - l'impegno per modificare tale circostanza insostenibile ed avere nota delle iniziative intraprese in merito alla risoluzione dei problemi".