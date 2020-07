Gli azzurri vedono nero

Dicono che… nonostante le parole rassicuranti del coordinatore regionale, prosegua il periodo nero di Forza Italia: l’ultimo caso è scoppiato proprio a Moncalieri, nella città in cui Paolo Zangrillo è residente che a settembre andrà al voto. A esprimersi con parole particolarmente dure nei confronti del suo partito è Ugo Micheletti, figura storica del centrodestra cittadino che da 33 anni siede ininterrottamente in Consiglio comunale: “Il partito ha scelto la strada del rinnovamento e ha designato come commissario cittadino e addirittura capolista Roberto Carta, uno degli ultimi iscritti” si è sfogato Micheletti in una intervista a Mel Menzio sul Mercoledì. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il segno che fosse ora di farsi da parte alla vigilia di un turno elettorale che per gli azzurri potrebbe trasformarsi in una Caporetto.