Sanità pubblica, venerdì primo sciopero nazionale precari

Venerdì 24 luglio ci sarà lo sciopero generale dei precari della Sanità Pubblica, indetta da Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp Uil. "Si tratta del primo sciopero nazionale - spiegano i sindacati - dichiarato solo per i precari, proclamato per denunciare il mancato riconoscimento alle lavoratrici ed ai lavoratori precari della Sanità Pubblica dell'incentivo economico legato all'emergenza Covid". A Torino il presidio si terrà davanti a Palazzo Lascaris, dalle ore 9.30 alle 11.30. Cgil, Cisl e Uil Piemonte sostengono con forza le ragioni della mobilitazione e chiedono al Governo e alla Regione Piemonte "di garantire che a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che in questi mesi hanno operato a vario titolo nei presidi sanitari e socio sanitari venga erogato un riconoscimento salariale aggiuntivo, così come avvenuto per i dipendenti della sanità pubblica".