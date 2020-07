Salone Libro: assessore Torino, Città non sta frenando, anzi

La Città di Torino "non sta frenando" sulla prossima edizione del Salone del Libro, che dovrebbe tenersi in autunno, "siamo in dialogo con tutte le forze in campo per immaginare delle ipotesi di lavoro e arrivare a una definizione, come stabilito, entro la fine di luglio". È la precisazione di Francesca Leon, assessore comunale alla Cultura, alla vigilia della riunione di domani nella quale, a Torino, si confronteranno la Regione, la Città, il Circolo dei Lettori, Salone Internazionale del Libro, la direzione della buchmesse. "Non abbandoniamo il Salone - ha proseguito, a margine della presentazione di Terra Madre-Salone del Gusto - siamo lavorando affinché si possa arrivare a formulare ipotesi di lavoro, un cronoprogramma, bisogna dare una prospettiva e risolvere un problema che al momento è oggettivo".