Maltempo: temporali, due giorni di allerta gialla

Due giorni di allerta gialla in Piemonte per i temporali. I fenomeni - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - di breve durata, "saranno accompagnati da forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate a carattere locale". Il maltempo oggi potrebbe riguardare tutta la regione eccetto l'Astigiano e l'Alessandrino, mentre domani sarà limitato al Torinese, Cuneese, dalla montagna alle pianure. Ancora maltempo venerdì, con "precipitazioni deboli diffuse su tutta la regione", dalla serata "correnti asciutte settentrionali favoriranno un rapido miglioramento del tempo", assicurando "condizioni di stabilità per il weekend".