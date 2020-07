Scuola: 8% studenti escluso da didattica distanza

La scuola italiana ha fatto uno sforzo enorme nei mesi di lockdown per mantenere una didattica soddisfacente, ma non era preparata a tale trasformazione, che ha fatto emergere carenze di base, soprattutto di formazione di insegnanti e studenti, di metodi di valutazione ancora vecchi, e di integrazione, sulle quali bisogna intervenire per mettere al sicuro il sistema scolastico italiano. È quanto rilevano le anticipazioni di una complessa ricerca nazionale compiuta da Sird (Società Italiana di Ricerca Didattica) tra aprile e giugno in collaborazione con 11 atenei e le associazioni di insegnanti interrogando 16.084 insegnanti di 1.834 Comuni. Ricerca ancora in corso e i cui dettagli regionali, ha spiegato oggi Roberto Trinchero, ordinario di Pedagogia Sperimentale all’Università di Torino e membro del direttivo di Sird, verranno comunicati a settembre. Tra gli elementi emersi vi sono una difficoltà a coniugare la didattica a distanza con i sistemi di valutazioni tradizionali come i voti e i compiti a casa, ma soprattutto raggiungere la totalità degli studenti italiani, considerato che l'8% e' rimasto escluso e il 18% parzialmente.

La ricerca ha preso in esame tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia a quella di primo e secondo grado. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto Trinchero - è quello di fornire strumenti per capire davvero come sono andati questi mesi e di cosa la scuola italiana del futuro ha bisogno, nonché dimostrare che è possibile fare ricerca universitaria in Italia su questo settore così delicato. Questo è un inizio di lavoro al quale speriamo si possano unire altre università e altri docenti. È una materia delicatissima e fondante per la ripresa del Paese". La ricerca secondo i suoi promotori, ha fotografato "una scuola ferma, bloccata, una situazione che c'era già prima della pandemia". "Rispondendo ai nostri questionari sulle nuove modalità della scuola a distanza - ha aggiunto Trinchero - i docenti hanno parlato di un'interazione poco attiva, basata ancora sulla trasmissione di nozioni e dati con verifiche vecchie come interrogazioni, voti e compiti a casa. Sono stati una minoranza i ragazzi, soprattutto della scuola di secondo grado, che sono riusciti a fare buoni lavori di gruppo tra loro e con gli insegnati. Su questo hanno fatto addirittura più difficoltà gli studenti più grandi dei più piccoli, forse più abituati a fare le cose insieme. La didattica a distanza - ha concluso Trinchero dando appuntamento a settembre per la conclusione della ricerca - ha bisogno di molta preparazione. Solo il 10% dei docenti intervistati ha detto di essersi trovata a suo agio con la nuova modalità".